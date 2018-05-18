"السعيد" يودع كوبيون بالوسورا الفنلندي بالمشاركة في الفوز على ماريهامن

عاد الدولي المصري عبد الله السعيد للمشاركة مع فريقه بعد غياب بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وشارك في فوز فريقه كوبيون بالوسورا بهدفين مقابل هدف واحد على ماريهامن، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ9 للدوري الفنلندي.





وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني بالدقيقة 80.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق كوبيون للنقطة 17 بالمركز الثالث في سلم ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فريق ماريهامن عند 11 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للسعيد مع كوبيون بالوسورا، وسينضم بعد ذلك لمعسكر المنتخب قبل العودة للأهلي لحسم مصيره.