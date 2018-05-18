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تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:53 م
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
ملابس نوم لعروس 2018
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ملابس نوم العروس من أهم التحضيرات التي تبحث عنها الفتيات، لكي تشعر بالراحة والاناقة معًا، والأهم أن تناسب هذه الملابس جسدها، بخاصة ما سترتديه في الأيام الأولى من الزواج، أو في شهر العسل.

الدانتيل هو عنوانكِ لاطلالة كلها سحر وأنوثة، اعتمدي على السراويل الداخلية البكيني إن كنتِ غير ممتلئة كثيرًا من ناحية البطن، واختاري عالية الخصر، إن كنتِ تمتلكين خصرًا صغيرًا، وبطنًا ممتلئًا قليلًا.

احرصي على أن تمتلكي ملابس نوم غير مكشوفة بدرجة كبيرة، بخاصة في الأيام الأولى من الزواج، حتى لا تشعري بالخجل، وتشعري بالراحة مع زوجكِ.

اعتمدي على الاكسسوارات والتفاصيل الصغيرة الموجودة في ملابس النوم، مثل: الفيونكات، والأربطة، والشرائط، كما أنها ليست مجرد مظهر جمالي فقط، لكنها تتيح لكِ ضبط مقاس ملابس النوم بحسب ما يناسبكِ.

اختاري ألوان الباستيل الناعمة الرائجة هذا العام، بخاصة لصاحبات البشرة البيضاء، أما الفتيات السمراوات فيناسبهنّ أكثر، الأحمر الجريء، والأسود، والبرتقالي المشرق.

قمصان النوم الطويلة بخامة الستان الناعمة، تناسب جميع أجسام الفتيات، لا سيّما الممتلئات، مع فتحات بخامة الدانتيل الشفاف، اعتمديها في شهر العسل لاطلالة مثيرة وأنثوية.

اختاري البيجامة الستان الناعمة أيضًا بألوان البيج والأبيض الفاتح، مع تفاصيل صغيرة بأن يكون البنطلون شفافًا بخامة الدانتيل، مع كشاكش التول الأنثوية من ناحية الصدر.

ولا تنسي عزيزتي الروب الطويل أو القصير بحسب ملابس النوم، اختاريه بألوان جذابة ولافتة، مع أن يكون شفافًا قليلًا ليُبرز جمال جسدكِ.

إليكِ بهذا الألبوم مجموعة من أجمل ملابس النوم لعروس 2018، أخبرينا أيّها أعجبكِ أكثر؟.
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
تشكيلة ملابس نوم مريحة وأنيقة لعروس 2018 (صور)
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