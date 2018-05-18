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مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:56 م
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
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محمد نبيل
 
أجرى اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية اليوم جولة تفقدية لقسم أول بنها وقسم قها، وقام بتفقد الحجز والمحجوزين واجراءات التهوية والتأمين.

والتقى مدير الأمن بالضباط بالنوبتجية وأمر بسرعة تحرير محاضر للمواطنين والعمل على حل مشكلاهم.

كما اجتمع مدير الأمن بضباط قسمي بنها وقها للتأكيد على حسن معامله المواطنين والتعاون بين ضباط النظام والبحث لصالح العمل واحترام الرتبه الاقدم، وفحص متقدمي طلبات الفيش الجنائي والكشف عليهم جنائيا.


وشدد على ضرورة التفتيش الجيد للحجز والسجن وفحص المحجوزين به من حيث الحالات المرضيه والتفتيش الدوري للزيارات والمتعلقات الخاصه بهم، وتناول الإفطار مع الضباط والأفراد بقسم أول بنها.
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
مدير أمن القليوبية يتفقد قسم قها.. ويتناول الإفطار في أول بنها (صور)
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