إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها الحر
الجمعة 18/مايو/2018 - 07:51 م
محمد نبيل
أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق الحر ببنها، تم نقل المصابين للمستشفى وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بالطريق الحر ببنها، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم للمستشفى.
وأمر مدير الأمن، بسرعة رفع أنقاض الحادث، وإعادة الحركة المرورية للطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بالطريق الحر ببنها، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم للمستشفى.
وأمر مدير الأمن، بسرعة رفع أنقاض الحادث، وإعادة الحركة المرورية للطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.