منافسو مصر.. السعودية تعلن قائمتها الأولية لمونديال روسيا 2018

وضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين أعيروا من أنديتهم السعودية إلى أندية إسبانية بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة الليغا، وهم فهد المولد لاعب الاتحاد المعار إلى ليفانتي، وسالم الدوسري لاعب الهلال المعار إلى فياريال، ويحيى الشهري لاعب النصر المعار إلى ليغانيس.

ويستعد المنتخب السعودي في معسكر بسويسرا بدءا من بعد غد الأحد وحتى الثامن من حزيران/يونيو، لخوض غمار المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2006، حيث يشارك في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي. ويخوض المنتخب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في موسكو يوم 14 حزيران/يونيو.

ويخوض المنتخب خلال المعسكر الأخير، ثلاث مباريات ودية ضد إيطاليا والبيرو وألمانيا.

ومن المقرر أن تعلن التشكيلة النهائية للمنتخب الأخضر المؤلفة من 23 لاعبا، في موعد أقصاه الرابع من حزيران/يونيو المقبل، بحسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فيما يلي تشكيلة الـ 28:

- حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي السعودي)، عبدالله المعيوف (الهلال)، ياسر المسيليم (الأهلي)، عساف القرني (الاتحاد).

- الدفاع: أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، معتز هوساوي (الأهلي)، علي البليهي (الهلال)، محمد جحفلي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، منصور الحربي (الأهلي)، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد (الأهلي).

- الوسط: عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، عبد الملك الخيبري (الهلال)، عبد الله الخيبري (الشباب)، محمد كنو (الهلال)، حسين المقهوي (الأهلي)، تيسير الجاسم (الأهلي)، هتان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر)، نواف العابد (الهلال)، فهد المولد (الاتحاد)، محمد الكويكبي (الاتفاق).

- الهجوم: محمد السهلاوي (النصر)، مهند عسيري (الأهلي).