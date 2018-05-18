بتروجت يقترب من ضم نجم الزمالك

دخل مسئولو نادي بتروجت في مفاوضات قوية مع الدولي السوري مؤيد العجان الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأبدى الجهاز الفني لنادي بتروجت بقيادة طارق يحيى رغبته في ضم ظهير الزمالك خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة الأبيض في التخلي عنه.

وستشهد الساعات المقبلة مفاوضات مكثفة من مسئولو الفريق البترولي لحسم الصفقة، رغم إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وعدم عودته للملاعب قبل شهر من الآن.



