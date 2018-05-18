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اليمن: التحالف العربي قدم دورا ‏كبيرا لمساندة اليمنيين للتخلص من ‏المشروع ‏الإيراني

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:41 م
اليمن: التحالف العربي قدم دورا ‏كبيرا لمساندة اليمنيين للتخلص من ‏المشروع ‏الإيراني
أرشيفية
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أشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن ‏صالح الدور الكبير؛ ‏لدول التحالف العربي وجهودهم ‏الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات ‏المشروع ‏الإيراني.‏

وأكد الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي بمحافظ الحديدة ‏الحسن علي طاهر، سعي القيادة والحكومة ‏الشرعية ‏لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات ‏الإنقلابية المدعومة من إيران.‏

وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات ‏الجيش في بلاده ‏وما يسطره من ملاحم خالدة في سبيل استكمال تحرير ‏المحافظة وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة ‏المتمردين.

‏وأطلع المحافظُ نائب الرئيس على سير ‏المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة، ‏التي تحققها ‏قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في معارك ‏الساحل الغربي وكذا الأوضاع ‏الإنسانية والخدمات في ‏المناطق المحررة.‏
المزيد عن: نائب رئيس اليمن مقاومة رئيس الجمهورية اليمنية اليمن التحالف العربي
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