اليمن: التحالف العربي قدم دورا ‏كبيرا لمساندة اليمنيين للتخلص من ‏المشروع ‏الإيراني

أشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن ‏صالح الدور الكبير؛ ‏لدول التحالف العربي وجهودهم ‏الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات ‏المشروع ‏الإيراني.‏





وأكد الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي بمحافظ الحديدة ‏الحسن علي طاهر، سعي القيادة والحكومة ‏الشرعية ‏لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات ‏الإنقلابية المدعومة من إيران.‏





وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات ‏الجيش في بلاده ‏وما يسطره من ملاحم خالدة في سبيل استكمال تحرير ‏المحافظة وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة ‏المتمردين.



