إشادات عالمية بفيلم "كفر ناحوم" للبنانية نادين لبكي بمهرجان "كان"





نال فيلم "كفر ناحوم" للبنانية نادين لبكي، إشادات عالمية واسعة خلال عرضه الأول مساء أمس الخميس، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 71، وأشاد الجمهور والنقاد بحرفية وقصته الإنسانية وسط تصفيق حار لأكثر من نصف ساعة داخل وخارج قاعة العرض.





والفيلم بطولة وإخراج نادين لبكي، وتشارك قنوات راديو وتليفزيون العرب «ART» في إنتاجه مع شركة «MOOZ FILM»، كما تملك قنوات «ART» حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي.





وشارك في كتابة الفيلم ورشة سيناريو تشكلت من «جهاد حجيلي، مع نادين لبكي، وميشال كسرواني، وجورج خباز، وخالد مزنر»، ويشارك في بطولته «زين الرفيع، ويوردانوس شيفيرا، وتريجور بانكول»، ويعرض في 17 مايو الجاري ضمن عروض المسابقة الرسمية.





وتدور أحداث فيلم «كفر ناحوم» في قرية شرق أوسطية لا يتم تحديدها، لكن ينطبق عليها الوضع السيىء، الذي تعيشه المنطقة من الناحيتين الأمنية والسياسية، إلا أنه يسلط الضوء على طفل يرفض الاستسلام، بل التمرد على الواقع الذي يعيشه في قريته، والسعي بكل الطرق للحصول على أبسط حقوقه.‏



