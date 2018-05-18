البدري يقترب من قيادة هذا الفريق

بات حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على مقربة من قيادة فريقه النجم الساحلي التونسي، خلال الفترة المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن مسئولي النادي التونسي أجروا اتصالات مع البدري عن طريق أحد الوكلاء ومن المقرر إتمام التعاقد خلال الفترة المقبلة.





وكان النجم قد تعادل في أولى جولاته في البطولة الأفريقية أمام الأول من أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق وخسر مؤخرا نهائي كأس تونس أمام الأفريقي برباعية مقابل هدف وحيد، ثم فاز بصعوبة على زيسكو بهدفين لهدف.



