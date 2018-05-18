البورصات الأوربية تقلص مكاسبها الأسبوعية فى ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد التوترات التجارية والسياسية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.





ويأتي هبوط البورصات الأوروبية مع تجدد المخاوف التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم بعد أن صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه يشكك في نجاح المفاوضات مع الصين، فيما نفت تقارير تقديم بكين لمقترح بتخفيض الفائض التجاري مع واشنطن بنحو 200 مليار دولار.





وقاد قطاعا الاتصالات والموارد الأساسية الخسائر في الأسهم الأوروبية بعدما تراجعا بنحو 2%، و1.2% على الترتيب.





كما زاد اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا بين حركة "5 نجوم"، وحزب الرابطة اليميني من التوترات السياسية، لتقود الأسهم الإيطالية خسائر البورصات الأوروبية.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال مارس الماضي، فيما تراجع فائض الحساب الجاري بأكثر من التقديرات خلال نفس الفترة.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3% إلى 394.6 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.





كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.1%إلى 7778.7 نقطة، إلا أنه ارتفع بنحو 0.7% خلال الأسبوع الماضي.





أما "داكس" الألماني فقد سجل 13077.7 نقطة، ليتراجع بنحو 0.3%، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%





في حين حقق "كاك" الفرنسي مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، رغم إغلاق متراجعاً بنحو 0.1% إلى 5614.5 نقطة.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1787 دولار.