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مدير أمن القليوبية يشدد على يقظة القوات أثناء إفطار الصائمين (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:40 م
مدير أمن القليوبية يشدد على يقظة القوات أثناء إفطار الصائمين (صور)
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محمد نبيل
 
أجرى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالقطاع الثاني بطريق "القاهرة - إسكندرية الزراعي".

وشدد خلال جولته على يقظة القوات وخاصة أثناء إفطار الصائمين على أن يتم تناول وجبة الإفطار بالتناوب وبمحل الخدمة، واطمئن على وصول الوجبات المقدمة من نادي الشرطة لجميع الخدمات الميدانية.

رافقه خلال الجولة العميد نبيل عدلي وكيل المرور، ووكيل المرافق والعقيد عمرو عبد المقصود وكيل الحماية المدنية.
مدير أمن القليوبية يشدد على يقظة القوات أثناء إفطار الصائمين (صور)
مدير أمن القليوبية يشدد على يقظة القوات أثناء إفطار الصائمين (صور)
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