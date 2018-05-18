"أنا وماما" يعرض على 5 قنوات ويصنف أول فورمات لبرنامج طبخ مصري (صور)

استحق برنامج "أنا وماما" أن يصنف اول فورمات لبرنامج طبخ مصري والذي يعرض طوال شهر رمضان على ٥ قنوات هي دريم وصدى البلد والقناة الأولى والفضائية المصرية وهو من تقديم عزة جلال والطفلة توتا وإنتاج وفكرة "بلان بي".





وتدور فكرة البرنامج حول العلاقة بين الأم والإبنة أبطال حلقات أنا وماما ، في الحياة العامة و ما يدور من مناقشات و أسئلة بينهما و تقوم الإبنة بمساعدة الأم في كل شئ حتى المطبخ.





والبرنامج ليس من برامج المطبخ بالشكل التقليدي بل يعتمد على الاستعراض فى الطهي بشكل أساسى، و تقوم الأم بتقديم النصائح بطريقة غير مباشرة، كما تقوم الإبنة بتقديم بعض الأكلات التى تهم الأطفال بأسلوب شيق وبطريقة جديدة تجعلهم يأخذون وجبة متكاملة بطعم يحبوه وبمساعدة الأم و هذا بهدف تنمية مهارات الأطفال وإطلاق العنان لإبداعاتهم ويهدف في تقوية العلاقة بين البنات والأمهات.