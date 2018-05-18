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مدير أمن القليوبية يوجه برفع انقاض حادث بالطريق الحر وإعادة فتحه لمرور السيارات

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:35 م
مدير أمن القليوبية يوجه برفع انقاض حادث بالطريق الحر وإعادة فتحه لمرور السيارات
جانب من الجولة التفقدية لمدير أمن القليوبية
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محمد نبيل
 
أجرى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية على طريق "شبرا - بنها الحر"، للاطمئنان على تحقيق السيولة المرورية وانتظام كافة الخدمات بأماكنها وتفعيل دور الاكمنة وتحقيق الاشتباهات الإيجابية.

وفوجئ مدير الأمن بحادث بين سيارتين نصف نقل وأخرى بتواجد خدمات الطرق الحر والطرق والمرور، منبهًا بسرعة فتح الطريق ورفع انقاض الحادث وتجنيب السيارات المتسببة بالحادث وإسعاف المصابين، وفتح الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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