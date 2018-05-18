تشارك أربعة فرق تجمع أساطير كرة القدم، أحدها من ريال مدريد الإسباني وآخر من ليفربول الإنجليزي، بقيادة إميليو بوتراجينيو وإيان راش، في بطولة "أولتميت تشامبيونز"، التي ستقام بمدينة كييف في 25 مايو (أيار) الجاري، عشية نهائي دوري أبطال أوروبا بين "الملكي" و "الريدز".



وسيتألف فريق أساطير الريال من البولندي ييرزي دوديك وميشيل سالغادو وألفارو أربيلوا والبرازيلي روبرتو كارلوس والبرتغالي لويس فيغو والفرنسيين كريستيان كاريمبو وكلود ماكيليلي والأرجنتيني إستيبان كامبياسو والمونتنغري بريدراج مياتوفيتش والكرواتي دافور سوكر.



أما فريق أساطير ليفربول، فيتكون من ديفيد جيمس والتشيكيين فلاديمير شميتسر وباتريك بيرجر وستيف ماكمانامان وجاسون ماكاتير والإسباني لويس غارسيا وروبي فاولر.



كما يشارك أيضاً فريق شيفتشينك والأصدقاء، الذي سيلعب به اللاعب الأوكراني أندري شيفتشينكو نفسه، الذي يعد أيضاً سفير نهائي دوري الأبطال، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين، وسيقودهم الملاكمان الأوكرانيان السابقان، فلاديمير وفيتالي كليتشكو.



بينما سيضم الفريق الرابع أساطير لبطولة التشامبيونز ليغ، من بينهم البرتغالي فيتور بايا والإيطالي ماركو ماتيراتزي بين آخرين في فريق سيقوده الهولندي رود خوليت.



وستقام هذه البطولة الجمعة المقبل، في إطار "مهرجان الأبطال" الذي سينطلق الخميس المقبل، بوصول كأس "التشامبيونز ليغ" في فعالية ستشهد توقيع الأوتوغرافات من النجوم.



وستلعب الفرق الأربعة على ملعب بمنطقة مخصصة للمشجعين على الإستاد الأولمبي، الذي سيستضيف نهائي دوري الأبطال في اليوم التالي، في مباريات ستكون خمسة ضد خمسة في شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة.