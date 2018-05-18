محمد يوسف مرشحًا لقيادة الأهلي

أصبح محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلي، من المرشحين لدخول الجهاز المعاون للمدرب الأجنبى الجديد الذي سيقود الفريق خلفا لحسام البدري.

وكان حسام البدرى قد استقال عقب الخسارة من كمبالا سيتى الأوغندى بثنائية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا.

يبحث الأهلي عن مدرب أجنبي جديد يقود الفريق الفترة المقبلة ويوجد عدد من الأسماء المرشحة أبرزها، الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي وكارتيرون مدرب دجلة السابق.