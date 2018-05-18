ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد يوسف مرشحًا لقيادة الأهلي

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:31 م
محمد يوسف مرشحًا لقيادة الأهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أصبح محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلي، من المرشحين لدخول الجهاز المعاون للمدرب الأجنبى الجديد الذي سيقود الفريق خلفا لحسام البدري.

 

وكان حسام البدرى قد استقال عقب الخسارة من كمبالا سيتى الأوغندى بثنائية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا.

 

يبحث الأهلي عن مدرب أجنبي جديد يقود الفريق الفترة المقبلة ويوجد عدد من الأسماء المرشحة أبرزها، الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي وكارتيرون مدرب دجلة السابق.

المزيد عن: محمد يوسف حسام البدري الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 6:40:01 PM