كيف استعدت "سيناء" لامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

استعدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لامتحان الثانوية الفنية بمراكز المحافظة والتي سيؤديها 5286 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس التعليم الفني، والتي ستبدأ غدا، وتنتهي 31 من نفس الشهر، بـ21 لجنة بالمحافظة، موزعة على 9 لجان بإدارة العريش التعليمية، 4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، 4 لجان بإدارة الشيخ زويد التعليمية، 3 لجان بإدارة الحسنة التعليمية، لجنة واحدة بإدارة نخل التعليمية.









وقال بيان صادر عن المديرية، إنه تم استكمال توزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان المختلفة والتنسيق لهم مع الجهات المختصة لوصولهم للجانهم، كما تم تجهيز الاستراحات بسبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة القائمين على الامتحان، كما تم التنسيق مع المحافظة لتوفير حافلات لنقل طلاب إدارة رفح لوصولهم للجانهم بالشيخ زويد وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع رؤساء اللجان والجهات المختصة لتذليل كافة العقبات المحتملة.



