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كونتي: مباراة نهائي كأس إنجلترا ستكون الأخيرة لي

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:27 م
كونتي: مباراة نهائي كأس إنجلترا ستكون الأخيرة لي
كونتي
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منى العوضي
 

يبدو أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، يقترب من مغادرة الفريق اللندني عقب مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن يعود للتدريب في الدوري الإيطالي.

 

قال أنطونيو كونتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "يمكنني أن أخبركم على وجه اليقين أن هذه ستكون آخر مباراة لي في الموسم".

 

أوضح: " ستكون مباراتنا أمام مانشستر يونايتد الأخيرة بالنسبة لي وللاعبين، بعد ذلك كما تعرفون لدي عقد مع النادي وألتزم به".

 

تابع: "يجب أن نركز على تلك المباراة لأننا لعبنا موسم صعب للغاية ولا بد من إنهاءه بالكأس".

 

أضاف: "في مسيرتي لم أحقق بطولة الكأس، سواء مع يوفنتوس وتشيلسي ولكننا نفوز أو نخسر معًا أنا لا أفوز أو أخسر بمفردي".

 

ويواجه تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك غدًا السبت في تمام الساعة السادسة والربع.

 

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