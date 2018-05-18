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"من أجل مصر" توزع ٨٠٠ شنطة رمضان على أهالي شبرا الخيمة (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:50 م
من أجل مصر توزع ٨٠٠ شنطة رمضان على أهالي شبرا الخيمة (صور)
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محمد نبيل
 
وزعت جمعية من أجل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ٨٠٠ شنطة رمضانية من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مناطق حى غرب شبرا الخيمة.

وقال أحمد عبد الهادي بكير، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية تقوم بدورها الخدمي في مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع شنط رمضان عليهم، موضحًا أن مساعدة وتلبية احتياجات تلك الأسر واجب وطنى وتجسيد لأسمى معاني الشهر الكريم من تكافل اجتماعي، لذا وجب علينا وعلى جميع الجهات الشعبية والتنفيذية التعاون لتغطية تلك الاحتياجات.

وأوضح أن الجمعية سوف توالى خدمات لاهالى شبرا الخيمة من مختلف الخدمات (صحية - ثقافية - علمية - اجتماعية - رياضية -...).

يذكر أنه تم تدشين جمعية من اجل شبرا الخيمة أوائل الشهر الجاري، وتم عمل احتفالية كبرى بأحد قاعات شبرا الخيمة، بحضور اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية.
"من أجل مصر" توزع ٨٠٠ شنطة رمضان على أهالي شبرا الخيمة (صور)
"من أجل مصر" توزع ٨٠٠ شنطة رمضان على أهالي شبرا الخيمة (صور)
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