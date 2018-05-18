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"التعليم": نعمل على ضم المدد السابقة لجميع المعلمين الذين سجلوا بياناتهم

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:31 م
التعليم: نعمل على ضم المدد السابقة لجميع المعلمين الذين سجلوا بياناتهم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
قال الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل الآن على ضم المدد السابقة لجميع المعلمين الذين سجلوا بياناتهم على موقعها الالكتروني خلال الفترة الماضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والأكاديمية المهنية للمعلمين.


وقال عمر في تصريح صحفي له عبر جروب "تمرد معلمي مصر": "نضع الأدوات التنفيذية للتنفيذ وفور الانتهاء منها سوف تعلن.. وكما أشرت سابقا يتم التنسيق مع وزارة المالية وذلك للشق المالي والأكاديمي لاعتماد المدة كفترة خبرة".

وأضاف عمر: فور الانتهاء من دراسة كافه الجوانب المرتبطة بهذا الملف ستعلن في حينها وذلك قريبا جدا فالوزارة عند التعامل مع ذلك الملف تراجع أيضا الأحكام الصادرة لوضع نظام قابل للتنفيذ ولا يظلم أحد. 

المزيد عن: وزارة المالية تمرد معلمي مصر الدكتور محمد عمر مساعد التربية والتعليم
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