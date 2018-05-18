"يوم معتدل جدًا" يفتتح ليالي بيت المسرح في رمضان ..غدًا

تنطلق غدا السبت 3 رمضان أولي ليالي برنامج البيت الفني للمسرح خلال الشهر الكريم باستئناف تقديم العرض المسرحي " يوم معتدل جدا " لفرقة مسرح الشباب ، ويعرض على مسرح ملك برمسيس في العاشرة مساء لمدة 10 أيام.





"يوم معتدل جدا" تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني ، فكرة واخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية و مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، أشعار سامح عثمان، ألحان كريم عرفة، أزياء ميما محمد، ديكور وائل عبد الله، استعراضات محمد ميزو.



