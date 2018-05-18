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"يوم معتدل جدًا" يفتتح ليالي بيت المسرح في رمضان ..غدًا

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:21 م
يوم معتدل جدًا يفتتح ليالي بيت المسرح في رمضان ..غدًا
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تنطلق غدا السبت 3 رمضان أولي ليالي برنامج البيت الفني للمسرح خلال الشهر الكريم باستئناف تقديم العرض المسرحي " يوم معتدل جدا " لفرقة مسرح الشباب ، ويعرض على مسرح ملك برمسيس في العاشرة مساء لمدة 10 أيام.


"يوم معتدل جدا" تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني ، فكرة واخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية و مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، أشعار سامح عثمان، ألحان كريم عرفة، أزياء ميما محمد، ديكور وائل عبد الله، استعراضات محمد ميزو. 


يذكر أن العرض قدم للجمهور لمدة 5 أيام قبل بداية شهر رمضان ، وشهد حضورا جماهيريا لافتا استثنائيا خلال أيام عرضه.

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