"يوم معتدل جدًا" يفتتح ليالي بيت المسرح في رمضان ..غدًا
الجمعة 18/مايو/2018 - 06:21 م
تنطلق غدا السبت 3 رمضان أولي ليالي برنامج البيت الفني للمسرح خلال الشهر الكريم باستئناف تقديم العرض المسرحي " يوم معتدل جدا " لفرقة مسرح الشباب ، ويعرض على مسرح ملك برمسيس في العاشرة مساء لمدة 10 أيام.
"يوم معتدل جدا" تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني ، فكرة واخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية و مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، أشعار سامح عثمان، ألحان كريم عرفة، أزياء ميما محمد، ديكور وائل عبد الله، استعراضات محمد ميزو.
يذكر أن العرض قدم للجمهور لمدة 5 أيام قبل بداية شهر رمضان ، وشهد حضورا جماهيريا لافتا استثنائيا خلال أيام عرضه.