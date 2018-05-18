"أهالي الإسكندرية" عن معارض أهلا رمضان: "الحاجة رخيصة" ويوجهون رسالة لوزير التموين (فيديو)

مع بداية شهر رمضان المبارك، يسعى مواطنى محافظة الإسكندرية إلى شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة في ظل الإرتفاع الملحوظ في الأسعار والتي جعلت الكثيرين إلى شراء نصف الكميات عن الكميات المعتادة خلال شهر رمضان من كل عام.



ومع افتتاح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، لسلسلة معارض اهلا رمضان اتجهت أنظار المواطنين إلى تلك المعارض المتواجدة في عدد من مناطق الاسكندرية، وخاصة الفرع الرئيسي بمنطقة الازاريطة، حيث تنوعت الأسعار بداخل المعرض في ظل منافسة كبيرة بين التجار وقيامهم بخفض أسعار السلع بداخل المعرض لكسب ثقة المواطنين للشراء.



انتقلت "الفجر" إلى معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الأزاريطة، لمعرفة أراء المواطنين عن السلع الموجودة، ومدى رضاهم عن أسعارها والخامات مع ثاني ايام شهر رمضان المبارك.



وقال علي محمد بلال، أحد المواطنين الذي حرص على التواجد بداخل المعرض يوم الجمعة مستغلا إجازته، إنه جاء للمعرض من أجل شراء الكميات التي تحتاجها اسرتي من السلع المختلفة نظرا لان جودتها عالية ومحل ثقة لنا، وأن الأسعار في متناول اليد و اخنلاف ما بين السلع المتواجدة في المعرض والسلع المتواجدة في الأسواق.



وأضاف أنه حرص على شراء الفراخ البرازيلي من المعرض واللحوم والزيون والارز والسكر منوها الى ان هدع السلع كونها اساسية يحتاجها اى منزل بالاضافة الى الجودة الجيدة لها



وأضاف محمود محمد كامل الطويل،: "المعرض كويس وفكرته كويسة وياريت ميقفش على رمضان فقط، لأن الأسعار كويسة جدا، فسعر زجاجة زيت الذرة بالخارج 27 جنيهًا وسعرها داخل المعرض 19 جنيهًا، ففقر الأسعار أولى بيه أنا وعيالي".



وأكد أنه لأول مرة يأتي الى المعرض لشراء السلع الغدائية وخاصة سلع الأرز والسكر، والتي تكون اسعارها منخفضة داخل المعرض مقارنة بالخارج وخاصة سعر كيلو الأرز فهو بالخارج 12 جنيها أم بداخل المعرض 7 جنيهات، قائلا: "واحد زي حياتي أولى من فرق الخمس جنيهات".



وأكدت ايمان علي رجب، أنه هناك ازدحام على المعرض نظرًا لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالخارج، فسعر كيلو الفراخ 23 جنيها وفي الخارج 33 جنيه، مبديو سعادتها بتواجد المعرض بالإسكندرية والسلع المخفضة به.



ووجهت السيدة السكندرية رسالة لوزير التموين، قائلة: "ياريت تكتر من المعارض دي لأن الحاجه بقت غالية أووي واحنا اولى بفرق الأسعار الكبير بين هنا والخارج".



وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، إن معرض كوتة مقام على مساحة ٤٠٠٠ متر وسيستمر حتى نهاية شهر مايو كما أن هناك ٨ معارض أخرى لتغطية جميع أحياء المحافظة، بالإضافة إلى وجود سيارات متنقلة لبيع المنتجات متواجدة فى العديد من المناطق.



وأكد أنه تم انتهاء من استعداد لتوفير السلع الغذائية الأساسية والرمضانية اللازمة للمعارض بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركة المجمعات الاستهلاكية وشركة الزيوت والصابون وشركة المطاحن وشركة إدفينا للصناعات الغذائية، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق لضخ كميات كبيرة السلع بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة والموسمية. ​



وأشار إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المعرض الرئيسي عدد آخر من المعارض الفرعية تحت إشراف أعضاء بمجلس النواب في دوائر المحافظة، بالتنسيق مع التموين والأحياء في مناطق منها العامرية والقباري واللبان والعطارين أبو العباس المرسي.