"كامبريدج أنالاتيكا" تُشهر إفلاسها في الولايات المتحدة

تقدمت شركة "كامبريدج أنالاتيكا" المتورطة في فضيحة تسريب معلومات المستخدمين بشركة "فيسبوك" بمستندات إشهار إفلاسها إلى محكمة أمريكية.





وفي وقت متأخر أمس الخميس، تقدمت شركة التحليل البريطانية بمستندات الإفلاس إلى محكمة أمريكية بمقاطعة جنوبية في نيويورك، ومُوقع عليها نيابة مجلس إدارة الشركة، بحسب وكالة "رويترز".





وكانت الشركة أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، أنه سيتم إغلاقها على الفور، على أن تبدأ إجراءات إشهار الإفلاس عقب تعرضها إلى تراجع حاد في أعمالها.





ويأتي تراجع أعمال الشركة البريطانية عقب تورطها في سلسلة الفضائح المرتبطة بتسريب بيانات حسابات 87 مليون فرد على موقع "فيسبوك" أثناء فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وتتنوع أعمال "كامبريدج أنالايتكا" بين الأبحاث التجارية وحتى الحملات السياسية، كما أنها فرع من مجموعة "إس.سي.إل" التي توفر بيانات وتحليلات واستراتيجيات للحكومات والمنظمات العسكرية حول العالم.