ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفاة شقيقة محمود أبو رجيلة

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:09 م
وفاة شقيقة محمود أبو رجيلة
أبو رجيلة ورحاب أبو رجيلة
طباعة
الفجر الرياضي
 

توفيت صباح اليوم الجمعة، شقيقة نجم الزمالك الأسبق، محمود أبو رجيلة، ووالدة حسام سيد رئيس الشئون الإدارية بالقلعة البيضاء الأبيض.

 

وشيع الجثمان ظهر اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة العشاء.

 

وحرص رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس القلعة البيضاء السابق، على نعي الفقيدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"اللهم ارحمها وأغفر لها وباعد بينها وبين النار وأسكنها فسيح جنانك.. اللهم أمين".

 

المزيد عن: محمود أبو رجيلة شقيقة أبو رجيلة رياضة رحاب أبو رجيلة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 6:40:01 PM