وفاة شقيقة محمود أبو رجيلة

توفيت صباح اليوم الجمعة، شقيقة نجم الزمالك الأسبق، محمود أبو رجيلة، ووالدة حسام سيد رئيس الشئون الإدارية بالقلعة البيضاء الأبيض.

وشيع الجثمان ظهر اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة العشاء.

وحرص رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس القلعة البيضاء السابق، على نعي الفقيدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"اللهم ارحمها وأغفر لها وباعد بينها وبين النار وأسكنها فسيح جنانك.. اللهم أمين".