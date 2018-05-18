النواب في رمضان.. "صقر" تهتم بالرياضة.. "خضير" تنظم صالونات ثقافية.. "وطني" يُجهز لحفلات سحور وإفطار

في أول أيام شهر رمضان المبارك، حرص العديد من نواب البرلمان على مشاركة أهالي دوراهم بمختلف محافظات الجمهورية على ممارسة الطقوس الرمضانية المُتعارف عليها منذ قديم الأزل بداية من تنظيم الدورات الرمضانية لكرة القدم بالإضافة إلى عقد حفلات السحور والإفطار الجماعي مع الصائمين وكذلك تنظيم ندوات ثقافية لتوعية المواطنين.

تدشين دورات رمضانية للشباب

من جانبها، قالت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنها ستقوم خلال شهر رمضان بتنظيم العديد من الدورات الرمضانية لكرة القدم لشباب محافظة دمياط لحثهم على المشاركة في ممارسة الرياضة لأنها أبسط وسيلة لنبذ العنف وتساهم في الارتقاء بالتحلي بالأخلاق الحميدة.





تنظيم صالونات ثقافية

كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنها ستقوم بتنظيم صالونات ثقافية لأبناء مدينة السلام بمحافظة القاهرة ويحاضر فيها كبار الأدباء والعلماء والمشايخ بالمحافظة بغرض توعية المشاركين بسماحة الدين الإسلامي ومبادئه العظيمة الراقية مع شرح القصص الدينية المتنوعة، مضيفة إنها ستقوم أيضًا بتنظيم دورات رمضانية لأبناء الدائرة وسوف تكرم الفريق الفائز في البطولة.





حضور حفلات الإفطار والسحور الجماعي

وأشار النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أنه سيقوم بتنظيم العديد من حفلات الإفطار والسحور الجماعي مع أهالي الدائرة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيساهم بكل تأكيد في تقارب أهالي الدائرة بالمُمثل عنهم تحت قبة البرلمان ومن خلالها سيتم فتح باب نقاش في مختلف القضايا التي تشهدها مصر بشكل خاص ومناقشة أهم القضايا المُثارة على الرأي العام الدولي أيضًا.

زيارة الأقارب

كما أكد النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه خلال شهر رمضان المبارك حريص كل الحرص على مشاركة أداء الصلوات مع أهالي دائرة أسيوط وحثهم على الانتظام في أدائها بالإضافة إلى أنه يحث المواطنين أيضًا على زيارة أقاربهم وعدم مقاطعة صلة الأرحام.