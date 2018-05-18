مصرع شخصين في تصادم سيارتين نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.





تلقت الإدارة العامة للمرور إخطارا بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين بالكيلو 88 طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال تبين أنه حال سير سيارة بمقطورة في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانحرافها واصطدامه بسيارة نقل بمقطورة.





وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولي ومرافقه، وتم إزالة حطام الحادث وإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة.



