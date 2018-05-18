وزير الأوقاف: توزيع مليون و700 ألف كرتونة رمضانية

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة المنيا، إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية للقوافل الدعوية والخطاب الديني.



ووجه قيادات الدعوة إلى تنبيه أئمة المساجد بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، كما استعرض خطة الوزارة في مجال البر حيث تم رفع مخصصاتها من 24 مليون إلي 225 مليون جنيه أي بزيادة 800%، ويتم توجيه أعمال البر إلى الشنط الرمضانية التي بلغ عدد 1700000 (مليون وسبعمائة الف كرتونة) يتم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيعها بسعر مدعوم 25 جنيهًا بأقل من نصف قيمة التكلفة، و استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وإنتاج المقاعد الدراسية التي توزع على المدارس الأشد احتياجًا مجانًا.