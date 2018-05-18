23 % ارتفاع فى إيرادات مالي من إنتاج الذهب بنهاية 2017

قالت وزارة المناجم يوم الجمعة إن إيرادات مالي من إنتاج الذهب زادت بنسبة 23 في المئة في 2017 لتصل إلى 304.5 مليار فرنك أفريقي (532 مليون دولار).





وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج وأسعار المعدن الأصفر.





وقالت الوزارة إن شركات التعدين في مالي أنتجت 49.6 طن من الذهب في 2017، ارتفاعا من 46.9 طن في 2016 .





ومن بين شركات تعدين الذهب التي لها عمليات في مالي، راندجولد ريسورسز وأنجلو جولد أشانتي.