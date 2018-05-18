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23 % ارتفاع فى إيرادات مالي من إنتاج الذهب بنهاية 2017

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:11 م
23 % ارتفاع فى إيرادات مالي من إنتاج الذهب بنهاية 2017
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وكالات
 
 قالت وزارة المناجم يوم الجمعة إن إيرادات مالي من إنتاج الذهب زادت بنسبة 23 في المئة في 2017 لتصل إلى 304.5 مليار فرنك أفريقي (532 مليون دولار).

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج وأسعار المعدن الأصفر.

وقالت الوزارة إن شركات التعدين في مالي أنتجت 49.6 طن من الذهب في 2017، ارتفاعا من 46.9 طن في 2016 .

ومن بين شركات تعدين الذهب التي لها عمليات في مالي، راندجولد ريسورسز وأنجلو جولد أشانتي.
المزيد عن: الاقتصاد المالى الاقتصاد الدولى اسعار الذهب اخبار الاقتصاد
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