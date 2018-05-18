وزير الأوقاف: لن أسمح لأي جمعية بالسيطرة على أي مسجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة لن أسمح لأي جمعية أو شخص بالسيطرة على أي مساجد، مؤكًدا أن الاعتكاف سنة، والوزارة ليست ضده، ولابد أن يكون وفق الشروط التي وضعتها الوزارة وتحت إشراف إمام.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف المنيا، ومديري الادارات ورؤساء الأقسام، بقاعة مجلس مدينة بني مزار، على هامش افتتاح مسجد شمس محمد البلهاسي بقرية صفط أبوجرج، بحضور المشايخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة، والبدري السمان ركابي وكيل المديرية، وحسانين عبد الحكم مدير الدعوة، وعدد من قيادات المديرية، واللواء نبيل البرعي، مساعد مدير الأمن للمنطقة الشمالية، والمهندس إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار.



وقال إنه لابد أن يكون هناك زيادة في عدد مكاتب تحفيظ القرآن بالمنيا، وكذلك المدارس العلمية حتى نحمي أكبر عدد من الشباب والصغار من الأفكار المتطرفة والمتشددة.