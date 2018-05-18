"الشهابي" يكشف سبب اهتمام "السيسي" بانتخابات المحليات





أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدًا بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية هذا العام لذا يوليها اهتمام كبير وينتظر منها أن تؤدى دورًا مهمًا في قيادة الشعب في القرى والنجوع والمدن والمراكز وفي مكافحة الفساد ومعاونة الإدارات المحلية التنفيذية للإسهام في حل مشاكل الجماهير في تلك الأماكن.





وأضاف "الشهابي" ، في تصريحه الخاص لـ"الفجر"، أن الرئيس طالب الشباب الناخبين بصفة عامة بحسن الاختيار، مرجعًا سبب عدم إصدار قانون المجالس المحلية حتى اليوم إلى انشغال مجلس النواب بإصدار القوانين التي يتطلب الدستور الجديد إصدارها.





وأوضح رئيس حزب الجيل، أن قانون للمجالس المحلية استحقاق دستوري كان يتطلب أن يصدره البرلمان في دور انعقاده السنوي الأول وليس في دور انعقاده السنوى الرابع ونرجو أن يجرى حوار واسع مع الأحزاب السياسية قبل إصدار قانون المجالس المحلية حتى يكون متكاملًا ومتسقًا مع الدستور وملبيًا لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد.



