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ما لا تعرفه عن بحيرات إندونيسيا البركانية

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:02 م
ما لا تعرفه عن بحيرات إندونيسيا البركانية
بحيرات إندونيسيا البركانية
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هل تعلم أن هناك ثلاث بحيرات بركانية بثلاثة ألوان مختلفة؛ البني والأزرق والأحمر!

تقع هذه البحيرات في جزيرة "فلوريس" الإندونيسية، عند قمة بركان جبل "كيلي موتو".

ويعتقد العلماء أن البحيرات تغيرت ألوانها نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين المعادن المنصهرة والغازات المنبعثة من البركان.

وقد أُعطِي لكل بحيرة اسمٌ خاص بها؛ فالبحيرة الأولى هي بحيرة القدماء، وهي ذات اللون الأزرق، والثانية هي بحيرة الرجال، وهي البحيرة ذات اللون البني، والأخيرة بحيرة الأرواح الشريرة، وهي ذات اللون الأحمر.

تُعتبر هذه المنطقة بقعة جذب سياحي كبير ومصدر دخل مهم للدولة الإندونيسية؛ حيث تم تحويلها لحديقة وطنية، وعادة ما يزورها السياح أكثر من يوم؛ لأن رحلة التسلق إلى الجبل البركاني شاقة للغاية.

هل تحلم بزيارة تلك البحيرات البركانية ذات يوم؟
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