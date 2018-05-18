إصابة 700 إيراني إثر تناولهم فطريات سامة

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، في تصريحات نقلتها "فارس نيوز" اليوم الجمعة، أن "نحو 700 شخص أصيبوا بتسمم إثر تناولهم فطريات سامة، توفي منهم 8 أشخاص".





وأضاف خالدي أنه "أصيب لحد الآن 695 شخصا بتسمم إثر تناول هذا النوع من الفطريات السامة في البلاد"، مشيرا إلى أن "496 من هؤلاء غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج".





وأوضخ خالدي أن "محافظة كرمانشاه غربي إيران كانت أكثر محافظة في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم إذ بلغ عددهم 286 شخصا توفي منهم 7".





وحذر المتحدث المواطنين من تناول الفطريات المشبوهة في الطبيعة.