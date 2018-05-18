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زيدان يرعب ليفربول: رونالدو جاهز لمعركة نهائي الأبطال

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:56 م
زيدان يرعب ليفربول: رونالدو جاهز لمعركة نهائي الأبطال
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز بنسبة "120%" لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

 

وقال زيدان :"رونالدو جاهز لنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، هو في حالة جيدة ولا يعاني من أي شيء حاليًا".

 

وتدرب رونالدو بشكل طبيعي مع الفريق الاول خلال الاسبوع الحالي، وقد يمنحه زيدان الفرصة لخوض المباراة ضد فياريال السبت. ويستطيع ريال مدريد انهاء الموسم في المركز الثاني شرط فوزه على فياريال وخسارة أتلتيكو مدريد على ملعبه امام ايبار.

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