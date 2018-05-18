أخصائي: تنظيم دوري كرة قدم لأطفال الشوارع يُسهم في الحد من تعاطي المخدرات

علّق أخصائي العلاج والتأهيل النفسي الدكتور علي عبد الراضي، على تنظيم دوري كرة قدم لأطفال الشوارع في القاهرة، قائلاً: «الأنشطة الرياضية تُسهم في دمج هؤلاء الشباب والفتيات في المجتمع».





وأضاف «عبد الراضي»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية تجعل هؤلاء الشباب يشعرون بالانتماء والتنمية الحقيقية تجاه وطنهم.





وأوضح «عبد الراضي»، أنَّ تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية تُسهم في الحد من تعاطي المخدرات، قائلاً: «العلاج بالعمل مع أطفال الشوارع يعمل على ضَبط سلوك قوي في تفريغ الطاقات الكامنة عند الأطفال والشباب والمراهقين في أعمال إيجابية».







