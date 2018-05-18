ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخصائي: تنظيم دوري كرة قدم لأطفال الشوارع يُسهم في الحد من تعاطي المخدرات

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:01 م
أخصائي: تنظيم دوري كرة قدم لأطفال الشوارع يُسهم في الحد من تعاطي المخدرات
الدكتور علي عبد الراضي
طباعة
 
علّق أخصائي العلاج والتأهيل النفسي الدكتور علي عبد الراضي، على تنظيم دوري كرة قدم لأطفال الشوارع في القاهرة، قائلاً: «الأنشطة الرياضية تُسهم في دمج هؤلاء الشباب والفتيات في المجتمع».

وأضاف «عبد الراضي»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية تجعل هؤلاء الشباب يشعرون بالانتماء والتنمية الحقيقية تجاه وطنهم.  

وأوضح «عبد الراضي»، أنَّ تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية تُسهم في الحد من تعاطي المخدرات، قائلاً: «العلاج بالعمل مع أطفال الشوارع يعمل على ضَبط سلوك قوي في تفريغ الطاقات الكامنة عند الأطفال والشباب والمراهقين في أعمال إيجابية».


المزيد عن: مصر رياضة التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 6:40:01 PM