إصابة 8 أشخاص بينهم 3 مجندين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 مجندين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي.





تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص قيادة سائق بالكيلو 130 طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي، انفجر الإطار الأمامي الأيمن للميكروباص، ما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابه.





وأسفر الحادث عن إصابة قائد الميكروباص و7 آخرين من بينهم 3 مجندين بالقوات المسلحة، وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام، وإزالة حطام الحادث وإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية.



