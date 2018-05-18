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إصابة 8 أشخاص بينهم 3 مجندين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:01 م
إصابة 8 أشخاص بينهم 3 مجندين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي
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إيمان عبد العاطي
 
أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 مجندين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي.

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص قيادة سائق بالكيلو 130 طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي، انفجر الإطار الأمامي الأيمن للميكروباص، ما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابه.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الميكروباص و7 آخرين من بينهم 3 مجندين بالقوات المسلحة، وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام، وإزالة حطام الحادث وإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية.

المزيد عن: مجندين عجلة القيادة طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي انقلاب ميكروباص الإدارة العامة للمرور
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