"التعليم": 700 ألف طالب يخوضون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن 700 ألف طالب يبدأون غدًا السبت ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية.





وأشار في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن عدد اللجان 2500 لجنة على مستوي جمهورية مصر العربية، وأنه سوف يقوم غدًا بعمل جولات؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بمحافظات المنوفية القليوبية والجيزة.



