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وكيل "أوقاف المنيا": تنظيم حملة مكبرة للحفاظ على الرفات والأضرحة

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:13 م
وكيل أوقاف المنيا: تنظيم حملة مكبرة للحفاظ على الرفات والأضرحة
حملة مكبرة للحفاظ على الرفات والأضرحة
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أحمد الخميسى
 
طالب الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وزير الآثار، والمسؤولين عن الآثار الإسلامية بالمحافظة، التدخل السريع لإنقاذ رفات أكثر من 70 صحابي من شهداء الفتوحات الإسلامية بمنطقة البهنسا بمركز بني مزار، والمعروفة اعلاميا بالبقيع الثاني، من نهش الكلاب والحيوانات الضالة، وتعرضها للعراء والحفاظ على المكان كونه مزار ديني وسياحي للمصريين وكل دول العالم.

كما اقترح تنظيم حملة مكبره يساهم فيها كل المسؤولين والشخصيات العامة، للحفاظ على الرفات والأضرحة والمساجد الأثرية بالمنطقة، وإعادة تطوير المنقطة لكونها مزار ديني كبير يتوافد عليها الكثير من دول العالم الإسلامي والعربي.

وحذر من ظهور مقابر وأضرحة الصحابة بهذا الشكل غير الإنساني أمام كاميرات الوافدين من الخارجين والمصورين، خوفا في استغلالها للإساءة للإسلام والمسلمين.

وقال "سلامة" إنه أثناء قيامه بتفقد المساجد والأضرحة، اليوم الجمعة فوجئ بسوء حالة المنطقة وتعرض رفات أحفاد الصحابة لنهش الكلاب والحيوانات الضالة، وغياب عوامل الأمان، وعدم القيام بأعمال التغطية وإقامة أسوار حديدية.
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