تفكيك شبكة سرقة مواشي في قرمبالية
الجمعة 18/مايو/2018 - 05:06 م
مروى الجلاصي
تمكنت دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل، من تفكيك شبكة مختصّة في سرقة المواشي تنشط ببلدة فندق الجديد.
وقد تم إلقاء القبض على عدد 03 من عناصرها، أعمارهم تتراوح بين 32 و47 سنة قاطنين بالجهة (عدد 02 منهم مفتش عنهما من أجل تورّطهما في قضايا حق عام).
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
المزيد عن: مواشي خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس