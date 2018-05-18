تفكيك شبكة سرقة مواشي في قرمبالية‎

تمكنت دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل، من تفكيك شبكة مختصّة في سرقة المواشي تنشط ببلدة فندق الجديد.





وقد تم إلقاء القبض على عدد 03 من عناصرها، أعمارهم تتراوح بين 32 و47 سنة قاطنين بالجهة (عدد 02 منهم مفتش عنهما من أجل تورّطهما في قضايا حق عام).



