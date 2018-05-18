"رولز رويس" ستحتفظ بمحركات V12 إلى أن يمنعها القانون!

في نفس الوقت الذي تعمل فيه عدد من المنافسات على تصغير المحركات والتمهيد لإنهاء محركات V12 تعلن رولز رويس أن هذه المحركات ستظل موجودة إلى حين يمنعها القانون، وهو ما لانتوقعه قريبًا.





يأتي تصريح الرئيس التنفيذي لرولز رويس Torsten Müller-Ötvös في مقابلته مع صحيفة مالية عالمية لتأكيد أن الشركة التي ستقفز خطوة السيارات الهجينة مباشرة إلى الكهربائية، والتي ستقفز القيادة شبه الذاتية إلى الذاتية بالكامل، لن تتخلص من محركات V12 بتلك البساطة بالرغم من إشارة تقويم رولز رويس إلى عام 2040 كأول سنة لن تنتج فيها رولز رويس سيارات وقود، ولكن يبدو أن ذلك يعني عدم إنتاجها بشكل أساسي وإنما توفيرها كخيار إن صح القول.





يقول Torsten Müller-Ötvös: "السيارات الكهربائية تناسب رولز رويس جداً، إنها هادئة، قوية، وذات عزم مرتفع، ومن هذا المنطلق فهي تناسبنا تماماً” ويضيف Müller-Ötvös قائلاً “بكل تأكيد سنوفر محركات V12 طالما كنا قادرين على ذلك، طالما أن القانون يسمح لنا بتوفيرها".



