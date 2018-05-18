سيناريو "الكابيتانو" يمهد الطريق لعودة "متعب" للأهلي

حدد مسئولو النادي الأهلي عدد من الشروط لعودة عماد متعب مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للتعاون السعودي.

ويرغب مسئولو الأهلي في أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد فقط، وبعدها يعلن اللاعب الاعتزال كما فعل حسام غالي كابتن الفريق السابق، الذي عاد من النصر السعود لمدة 6 أشهر وبعدها أعلن اعتزاله في القلعة الحمرا.

كما اشترطت إدارة الأهلي على متعب عدم إثارة أي مشاكل مع الجهاز الفني القادم للفريق، والالتزام بقرارات المدير الفني وعدم المطالبة بالمشاركة في التشكيل الأساسي.