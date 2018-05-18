ارتفاع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي في الصين

شهد عدد الشركات الجديدة ذات التمويل الأجنبي في الصين نموا ملحوظا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل حزمة من السياسات التي زادت من ثقة المستثمرين الأجانب.





فقد ارتفع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي بنسبة 95,4 بالمائة على أساس سنوي في الفترة ما بين يناير و أبريل من هذا العام لتصل إلى 19002 شركة، حسبما أعلنته وزارة التجارة الصينية.. وفي شهر أبريل وحده ازداد عدد الشركات الممولة أجنبيا بنسبة 39,5 بالمائة ليصل إلى 4662 شركة.