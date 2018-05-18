يحضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني المقرر لها في الـ26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف.



وذكرت مصادر بالقصر الملكي أن الملك فيليب السادس كان يرغب أيضاً في الذهاب للعاصمة الأوكرانية لحضور النهائي، ولكنه يتعين عليه قبل ساعات من تلك المباراة حضور الاحتفال بيوم القوات المسلحة: وحضر الملك خوان كارلوس أيضا نهائي البطولة في العام الماضي بين الفريق الملكي ويوفنتوس الإيطالي في كارديف.



وجدير بالذكر أن الملك فيليب السادس حضر نهائي الدوري الأوروبي بين أتليتيكو مدريد ومارسيليا الفرنسي في ليون، والذي فاز به الفريق الإسباني بنتيجة (3-0) الأربعاء الماضي.