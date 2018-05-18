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العميل الروسي سكريبال يغادر المستشفى وبوتين يتمنى له الصحة

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:57 م
العميل الروسي سكريبال يغادر المستشفى وبوتين يتمنى له الصحة
أرشيفية
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن سعادته لخروج سيرغي سكريبال من المستشفى.

وقال بوتين، نعم لقد سمعت اليوم من وسائل الإعلام أنه غادر المستشفى، أتمنى له الصحة والعافية، ونحن سعداء للغاية بالفعل".

وأشار بوتين، إلى أنه لو تم استخدام مادة حربية سامة ضد سكريبال، لكان قد توفي على الفور أو خلال عدة دقائق.

وأضاف أن روسيا، عرضت مرارا وتكرارا مساعدة بريطانيا في التحقيقات وطلبت السماح للممثلين الروس بالانضمام إليها، ولكن لم يكن هتاك أي رد من جانبهم.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الضابط الروسي سابقا، سيرغي سكريبال، تعرض لحالة تسمم في مدينة سالزبيري البريطانية. واتهمت السلطات البريطانية المخابرات الروسية بالضلوع في هذا الحادث، وعملت سوية مع أغلب الدول الغربية على طرد موظفين من البعثات الدبلوماسية الروسية في بلدانها.
المزيد عن: سكريبال روسيا بوتين العميل الروسي الصحة التسمم
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