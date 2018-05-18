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رواد "تويتر" يهاجمون رامز جلال وياسمين صبري بعد "رامز تحت الصفر"

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:45 م
رواد تويتر يهاجمون رامز جلال وياسمين صبري بعد رامز تحت الصفر
تويتر
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الفجر الفني
 
تصدر هاشتاج ياسمين صبري و"رامز تحت الصفر" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد عرض أول حلقة من  برنامج رامز تحت الصفر، واحتل هاشتاج ياسمين صبري المركز الأول فى التريند المصرى ثم رامز تحت الصفر في المركز الثالث بالقائمة. 

وجاءت تعليقات رواد تويتر عبر الهاشتاج التى تهاجم رامز جلال، كالتالى "فعلا البرنامج تحت الصفر اسما وقيمة وبرنامج فاشل، رامز السنة دى تحت الصفر فعلا"، فيما كتب المدون حسين خليل، قائلا: "هو احنا المفروض نصدق بجد أن برنامج رامز مش تمثيل المرة دى قلشت منه جامد".

ويشهد برنامج رامز هذا العام ظهور النجمة شيرين عبد الوهاب والممثلة ياسمين صبرى والفنان محمد ثروت وأيضاً غادة عبد الرازق وعدد آخر من الفنانين ونجوم الرياضة، وتعتمد فكرة البرنامج على إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا من المشاركة فى برنامج رياضى عن البطولة، ويصور الضيوف الحلقة فى الثلج.
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