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4.29 دولار تراجع فى الأسعار العالمية للحوم

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:55 م
4.29 دولار تراجع فى الأسعار العالمية للحوم
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وكالات
 
أظهر تقرير "الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية"، الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تباين الأسعار العالمية "للحوم البقري والدواجن".


وكشف التقرير أن السعر العالمي للحم البقري انخفض من 4.29 دولار للكيلو، خلال فبراير 2018، إلى 4.27 دولار للكيلو خلال مارس، واستمر ذلك الانخفاض في الأسعار خلال شهر أبريل الماضي مسجلًا 4.21 دولار للكيلو.

فيما ارتفعت أسعار الدواجن من 1980 دولارًا للطن خلال شهر فبراير، إلى 2170 دولارًا للطن خلال شهر مارس، واستمر الصعود في الأسعار خلال شهر أبريل الماضي مسجلًا 2340 دولارًا للطن.
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