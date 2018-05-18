ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أزارو والبدري وشيكابالا والسعيد وتريزيجيه ورضا عبد العال.. ضحايا رامز جلال في رمضان

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:54 م
أزارو والبدري وشيكابالا والسعيد وتريزيجيه ورضا عبد العال.. ضحايا رامز جلال في رمضان
طباعة
عمرو مصطفي
 
سقط عدد من نجوم كرة القدم في فخ الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الكريم عبر برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر". 

ويستعرض "الفجر الرياضي" ضحايا رامز جلال من الرياضيين ونجوم الكرة في شهر رمضان الكريم.

وتضم قائمة ضحايا رامز جلال كلاً من:

المغربي وليد أزارو _ مهاجم النادي الأهلي
حسام البدري _ المدير الفني السابق للأهلي
رضا عبد العال _ نجم الأهلي والزمالك السابق
عبد الناصر زيدان _ الإعلامي الرياضي
محمود عبد الرازق _ "شيكابالا" نجم الرائد السعودي
سعد سمير _ مدافع النادي الأهلي
محمود حسن "تريزيجيه" _ نجم قاسم باشا التركي 
أحمد الشناوي _ حارس مرمى فريق الزمالك
شريف إكرامي _ حارس مرمى فريق الأهلي
عبد الله السعيد _ لاعب الأهلي والمعار للدوري الفلندي
المزيد عن: عبد الله السعيد شيكابالا سعد سمير رمضان رامز تحت الصفر أزارو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 5:20:31 PM