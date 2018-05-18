أزارو والبدري وشيكابالا والسعيد وتريزيجيه ورضا عبد العال.. ضحايا رامز جلال في رمضان

سقط عدد من نجوم كرة القدم في فخ الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الكريم عبر برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر".





ويستعرض "الفجر الرياضي" ضحايا رامز جلال من الرياضيين ونجوم الكرة في شهر رمضان الكريم.





وتضم قائمة ضحايا رامز جلال كلاً من:





المغربي وليد أزارو _ مهاجم النادي الأهلي

حسام البدري _ المدير الفني السابق للأهلي

رضا عبد العال _ نجم الأهلي والزمالك السابق

عبد الناصر زيدان _ الإعلامي الرياضي

محمود عبد الرازق _ "شيكابالا" نجم الرائد السعودي

سعد سمير _ مدافع النادي الأهلي

محمود حسن "تريزيجيه" _ نجم قاسم باشا التركي

أحمد الشناوي _ حارس مرمى فريق الزمالك

شريف إكرامي _ حارس مرمى فريق الأهلي