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نادال يهزم فونيني ويتأهل لربع نهائي روما

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:52 م
نادال يهزم فونيني ويتأهل لربع نهائي روما
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وكالات
 
حول الإسباني، رافائيل نادال، تأخره في المجوعة الأولى أمام منافسه الإيطالي فابيو فونيني إلى فوز ليضمن التأهل للدور قبل النهائي ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس.

وتمكن فونيني، الذي كان يشجعه العديد من الجماهير المحلية، من انتزاع المجموعة الأولى رغم البداية القوية من نادال، ولكن الأخير أظهر مستواه الحقيقي وفاز 6/4، و6/1، و6/2، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي للمرة العاشرة في مسيرته.

وفي منافسات السيدات، أصبحت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، حاملة اللقب والمصنفة الرابعة على العالم، هي الأولى التي تتأهل للدور قبل النهائي بعدما تغلبت على الألمانية أنجيليك كيربير 6/4، و6/4. 

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