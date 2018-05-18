في اليوم الأول من رمضان.. عدد المخالفات الصحية تجاوز ال200‎

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 17 ماي 2018، عن تحقيق النتائج التاليـة:





في مجال الأمن العــــام:









* القيام بعدد 184 عملية حجز.





* تحرير عدد 46 محضر عدلي.





* إيقاف عدد 03 أشخاص مفتش عنهم.





* القيام بعدد 79 إزالات فورية.





* تنفيذ عدد 15 قرارات بلدية مختلفة.









في المجال الصحي:





* تحرير عدد 88 محضر إقتصادي.





* تحرير عدد 213 مخالفة صحية.





* تحرير عدد 46 إستدعاء وتنبيه.





* حجز عدد 1306 كلغ من الخضر والغلال بكل من أريانة، بنزرت وصفاقس.





* حجز عدد 58 كلغ من من الأسماك غير صالحة للإستهلاك بكل من قابس والقصرين.



