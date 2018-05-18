ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في اليوم الأول من رمضان.. عدد المخالفات الصحية تجاوز ال200‎

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:51 م
في اليوم الأول من رمضان.. عدد المخالفات الصحية تجاوز ال200‎
أرشيفية
طباعة
مروى الجلاصي
 
أسفرت  الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 17 ماي 2018، عن تحقيق النتائج التاليـة:

في مجال الأمن العــــام:


* القيام بعدد 184 عملية حجز.

* تحرير عدد 46 محضر عدلي.

* إيقاف عدد 03 أشخاص مفتش عنهم.

* القيام بعدد 79 إزالات فورية.

* تنفيذ عدد 15 قرارات بلدية مختلفة.

 

في المجال الصحي:

* تحرير عدد 88 محضر إقتصادي.

* تحرير عدد 213 مخالفة صحية.

* تحرير عدد 46 إستدعاء وتنبيه.

* حجز عدد 1306 كلغ من الخضر والغلال بكل من أريانة، بنزرت وصفاقس.

* حجز عدد 58 كلغ من من الأسماك غير صالحة للإستهلاك بكل من قابس والقصرين.

* حجز عدد 42 كلغ من اللحوم الحمراء بكل من المهدية وبنزرت.
المزيد عن: خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 5:20:31 PM