في اليوم الأول من رمضان.. عدد المخالفات الصحية تجاوز ال200
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:51 م
مروى الجلاصي
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 17 ماي 2018، عن تحقيق النتائج التاليـة:
في مجال الأمن العــــام:
* القيام بعدد 184 عملية حجز.
* تحرير عدد 46 محضر عدلي.
* إيقاف عدد 03 أشخاص مفتش عنهم.
* القيام بعدد 79 إزالات فورية.
* تنفيذ عدد 15 قرارات بلدية مختلفة.
في المجال الصحي:
* تحرير عدد 88 محضر إقتصادي.
* تحرير عدد 213 مخالفة صحية.
* تحرير عدد 46 إستدعاء وتنبيه.
* حجز عدد 1306 كلغ من الخضر والغلال بكل من أريانة، بنزرت وصفاقس.
* حجز عدد 58 كلغ من من الأسماك غير صالحة للإستهلاك بكل من قابس والقصرين.
* حجز عدد 42 كلغ من اللحوم الحمراء بكل من المهدية وبنزرت.
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