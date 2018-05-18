العليا للانتخابات تكشف سر تغيير أعضاء المكاتب في دائرة البلدية المؤجلة

قالت نجلاء براهم، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن انتخابات بلدية الجزئية، التي ستجرى في دائرة المظيلة من ولاية قفصة، ستكون في 27 مايو الجاري.





وأضافت، أن الانتخابات كانت قد تأجلت في الدائرة يوم 6 مايو، إثر حدوث خطأ في تبديل أوراق الاقتراع وحدوث بعض المناوشات في المكاتب، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات فيها.





وتابعت أنه سيتم تغيير أعضاء المكاتب والمشرفين على العملية الانتخابية في الـ24 مكتب في 8 مراكز ضمن الدائرة وأن تغيير المشرفين على المكاتب؛ لمنع حدوث أية مناوشات أخرى بين أعضاء القوائم والمشرفين، في وقت سابق.





وأكدت أنه لن يتم فتح الترشح لأية قوائم جديدة، وأن الانتخابات ستقام وفقا للقوائم المتقدمة في السابق.



