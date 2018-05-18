القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا بمجاز الباب
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:50 م
مروى الجلاصي
تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة، من إلقاء القبض على منحرف خطير قاطن الجهة و عمره 29 سنة.
المعني، صادرة في شأنه عدد 10 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام، لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة.
هذا و قد تم الإحتفاظ به، وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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