"سعفان" يتابع فحص طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية (صور)

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، الانتهاء من عملية فحص طلبات الترشح الانتخابات النقابية العمالية للدورة 2018/2022 في مرحلتها الأولى، فضلا عن تسجيل البيانات علي النظام، وذلك على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين .





وأعلن الوزير أن أسماء المرشحين للانتخابات في مرحلتها الأولي سوف تعلن اليوم بالمقر الانتخابي، ومن المقرر أن يتسلمها مندوب المنظمة النقابية المعنية التي تجري بها الانتخابات، وذلك علي مستوي التصنيف النقابى للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.





وقال: إنه من المقرر أن يتم الطعون والبت فيها غدا السبت وبعد غد الأحد، على أن تعلن الكشوف النهائية 21 مايو الجاري للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقى لجان المرحلة الأولى، بحيث تجرى الانتخابات على التوالى يومى 23 و24 من نفس الشهر، تحت إشراف قضائي، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018، ونفس المواعيد لانتخابات عضوية مجالس إدارة الشركات.





وكان الوزير قد تفقد في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة المكان المخصص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة الرياضي؛ للاطمئنان على عملية الفحص والتدقيق للبيانات الخاصة بالمرشحين على مستوي القاهرة التي تعتبر أكبر مديرية تقدم بها المرشحين.



